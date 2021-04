Do końca maja większość obostrzeń ma zniknąć. Plan luzowania obostrzeń

Centra handlowe w całym kraju zamknięte zostały drogiej połowie marca. Ich ponowne otwarcie 4 maja, razem ze sklepami budowlanymi i meblowymi to element pierwszego etapu odmrażania gospodarki. Co ważne, będzie obowiązywał reżim sanitarny i limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. To ograniczenie będzie obowiązywało także w świątyniach.

Zostaną także otwarte galerie sztuki i muzea. Z tym samym limitem co galerie handlowe. Po przerwie majowej do szkół wrócą także uczniowie z najmłodszych klas szkół podstawowych. Tydzień później, czyli 15 maja do nauki w trybie hybrydowym przystąpią uczniowie starszych klas podstawówek oraz szkół średnich. Kolejną ważną datą jest jest 31 maja. To właśnie w ostatni poniedziałek miesiąca uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych – a więc klasy 4-8 – oraz szkół średnich wrócą do szkół w trybie stacjonarnym.