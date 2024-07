To pierwsza tego typu operacja w Polsce. Wykonano ją w Uniwersyteckim Centrum Robotyki Pediatrycznej w Krakowie

Jak informuje Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, system robotyczny wykorzystano do usunięcia pozostałości guza śródpiersia u pacjenta po leczeniu onkologicznym.

Uniwersyteckie Centrum Robotyki Pediatrycznej w Krakowie działa od maja

Zespół UCRP tworzą wysokiej klasy specjaliści: chirurdzy i urolodzy dziecięcy, anestezjolodzy oraz pielęgniarki przeszkolone w obsłudze robota. Łącznie jest to kilkanaście osób zaangażowanych w proces leczenia małych pacjentów z wykorzystaniem najnowszych technologii. Od wielu tygodni zespół UCRP szkolił się w Krakowie oraz w Paryżu i Arhus, gdzie wykonywane są zabiegi w asyście robota u dzieci.

W trakcie zabiegu lekarz siedzi w konsoli nieopodal pacjenta i kontroluje pracę narzędzi robotycznych, które na wzór ludzkiej dłoni mogą się zginać i obracać. Niewielkie rozmiary ramion pozwalają na minimalne nacięcia. Robot przekłada ruchy dłoni chirurga na bardzo precyzyjne (bez mikrodrżenia) ruchy narzędzi robotycznych. Pozwala to na wykonywanie zabiegów w trudno dostępnych miejscach, z mniejszym urazem tkanek.

Czas trwania zabiegu robotycznego zależy od jego typu i złożoności, ale zazwyczaj wynosi od 1 do 3 godzin. Bardziej zaawansowane zabiegi mogą trwać nawet do 8 godzin. Lekarze krakowskiego szpitala dziecięcego planują przeprowadzanie od 100 do 120 zabiegów z wykorzystaniem najnowszego modelu robota rocznie. Dotychczas w centrum z pomocą robota przeprowadzono już przeszło 20 operacji.