Domagają się odkorkowania dużego skrzyżowania na południu Krakowa

Ze względu na tworzące się korki kierowcy domagają się szybkiego oddania do użytku w pełnym zakresie skrzyżowania ulic Turowicza, Herberta i Witosa. To teren objęty budową Trasy Łagiewnickiej. W odpowiadającej za tę inwestycje spółce przekonują, że prowadzą rozmowy z wykonawcą, by oddać do użytku wcześniej układ drogowy w rejonie Kurdwanowa, a nie wraz z zakończeniem budowy trasy pod koniec 2021 r.

W sprawie skrzyżowania ulic Turowicza, Herberta i Witosa interpelację do prezydenta Krakowa złożył radny Michał Starobrat (Koalicja Obywatelska). - Zwróciłem się do prezydenta o podjęcie wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań na rzecz jak najszybszego oddania kierowcom do użytku skrzyżowania ulic Herberta, Witosa i Turowicza. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, ze względu na przebudowę Trasy Łagiewnickiej, od wielu miesięcy, nie tylko w godzinach szczytu, powoduje tworzenie się ogromnych korków i ogromne utrudnienia dla mieszkańców tej części Krakowa - przekonuje radny Starobrat. - Zdaje sobie sprawę, że wykonawca nie jest zainteresowany wcześniejszym oddaniem tego etapu budowy Trasy Łagiewnickiej, dlatego zwróciłem się z prośbą do prezydenta o działania, które na zasadzie porozumienia miasta z wykonawcą doprowadzą do wcześniejszego oddania skrzyżowania - dwa pasy w obu kierunkach, nawet kosztem wcześniejszego uruchomienia okresu gwarancyjnego - dodaje.

W odpowiadającej za inwestycję spółce Trasa Łagiewnicka przyznają, że mają zgłoszenia mieszkańców w sprawie jak najszybszego uruchomienia docelowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Herberta, Witosa i Turowicza, mimo tego, że zgodnie z warunkami kontraktu budowy Trasy Łagiewnickiej, wykonawca jest zobowiązany zrealizować cały zakres robót wraz z dopuszczeniem do ruchu wszystkich elementów infrastruktury drogowej do 31 grudnia 2021 r. - Prowadzimy rozmowy z wykonawcą na temat wcześniejszego oddania do użytku skrzyżowania w pełnym zakresie - mówi Krzysztof Migdał ze spółki Trasa Łagiewnicka.

Zaznacza jednak, że to jest teren budowy, w tym rejonie powstaje jeden z tuneli Trasy Łagiewnickej, jeżdżą tam ciężkie pojazdy budowy i priorytetem jest bezpieczeństwo. W tej sprawie urząd wydał komunikat: "Otoczenie skrzyżowania ulic Turowicza, Herberta i Witosa stanowi plac budowy, po którym dopuszczony jest ruch samochodów. Do czasu zakończenia robót w tym rejonie, ze względu na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu drogowego oraz umożliwienie prowadzenia ruchu technologicznego brak jest możliwości przywrócenia ruchu pojazdów dwoma pasami w każdym kierunku. Spółka Trasa Łagiewnicka prowadzi rozmowy z generalnym wykonawcą - firmą Budimex, dotyczące przyspieszenia prac, tak by było możliwe udostępnienie pełnego przekroju ciągu drogowego ulic Turowicza i Herberta oraz przejazdu na odcinku od skrzyżowania ulic Beskidzkiej i Halszki do ul. Turowicza".

W urzędzie podkreślają, że w przypadku spełnienia przez wykonawcę warunków technicznych i formalno-prawnych, wprowadzenie zmian na skrzyżowaniu ulic Turowicza, Herberta i Witosa będzie możliwe w pierwszym kwartale 2021 r.