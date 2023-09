Domowe pieczywo. Bułki z ziarnami słonecznika lub dyni. Chrupiące i pachnące [PRZEPIS]

Bułki z ziarnami słonecznika lub dyni [PRZEPIS]

Składniki (około 18 bułek):

750 g mąki pszennej chlebowej (typ 720)

235 ml letniego mleka

210 ml letniej wody

35 g świeżych drożdży

6 łyżek słonecznika i pestek dyni Kresto

1 jajko M

3 łyżki oleju Rapso

2 łyżeczki soli

1,5 łyżeczki cukru

Dodatkowo:

białko z 1 jajka do posmarowania bułek

słonecznik, pestki dyni Kresto

Wykonanie:

1. Zrób zaczyn. W tym celu połącz mleko, drożdże, cukier i 2 łyżki mąki. Odstaw na około 15 minut, aż zaczyn zacznie pracować - będzie podrastać i pienić się.

2. Do misy miksera dodaj mąkę, zaczyn, wodę, pestki, sól, jajko i zacznij wyrabiać ciasto używając końcówki do ciasta drożdżowego lub wyrabiaj ręcznie - wyrabiamy około 10 minut.

3. Dodaj do ciasta olej i na wolnych obrotach miksuj aż cały tłuszcz zostanie wchłonięty przez ciasto.

4. Miskę przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce, na około 1 godzinę, do podwojenia objętości ciasta.

5. Przygotuj 2 duże blaszki, np. te z wyposażenia piekarnika. Wyłóż je papierem do pieczenia lub posmaruj olejem i posyp mąką.

6. Wyrabiaj ciasto ręką około 1 minutę.

7. Odrywaj kawałki ciasta (waga: około 90 g), chwilkę wyrabiaj, formując kulkę, układaj je na blaszce. Powtarzaj tę czynność z resztą ciasta.

8. Posmaruj bułki białkiem przy pomocy pędzelka i posyp ziarnami.

9. Przykryj ściereczką blaszki z bułeczkami i odstaw w ciepłe miejsce na 30 minut.

10. Po tym czasie delikatnie spłaszcz dłonią każdą z bułek i wstaw 1 blaszkę do nagrzanego piekarnika do 180°C.

11. Bułeczki piecz około 20 minut, do ładnego zarumienienia.

12. Czynność powtórz z drugą blaszką.

13. Upieczone bułeczki wystudź na kratce.