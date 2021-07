Dorożka bez woźnicy pędziła przez Stare Miasto. Urząd reaguje: odbiera dorożkarzowi licencję Małgorzata Mrowiec

materiały straży miejskiej

Krakowski magistrat wyciągnął konsekwencje w stosunku do przedsiębiorcy, którego dorożka pędziła bez woźnicy ulicą Szpitalną. Dorożkarz utracił licencję. To rezultat postępowania wyjaśniającego okoliczności zdarzenia z 7 czerwca. Urzędnicy przekazują, że uznano, iż doszło do rażącego naruszenia zapisów zawartej z przedsiębiorcą umowy.