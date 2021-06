Dr hab. Cecylia Kuta o śmierci Stanisława Pyjasa: To była zbrodnia, a nie nieszczęśliwy wypadek

Czy prawdą jest, że ekshumacja IPN w 2010 roku wykluczyła udział osób trzecich w śmierci Stanisława Pyjasa? Ostatnio taka informacja pojawiła się na łamach „Gazety Wyborczej”

Nie. Gdy mówimy o śmierci Pyjasa, musimy wziąć pod uwagę tło jego działalności przed tragicznym majem 1977 roku. Jakie okoliczności mogły sprawdzić, że akurat Stanisław Pyjas poniósł śmierć w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach? Takie pytanie zadaje sobie historyk. W tym celu, analizujemy rok 1976 i sprawdzamy zaangażowanie studenta wokół rodzącej się opozycji, później KOR. Pyjas zbierał podpisy pod listem w obronie represjonowanych robotników, tzw. list 517, kolportował bibułę, odznaczył się nieugiętą postawą, gdy razem z Bronisławem Wildsteinem i Lesławem Maleszką został wezwany na przesłuchanie. Mamy cały szereg okoliczności jednoznacznie kojarzących Pyjasa z opozycją, choć nie był formalnie członkiem KOR-u, a współpracownikiem. Z powodu tej odwagi otrzymuje groźne i szkalujące anonimy, nawołujące do zbrodni - w reakcji prokuratura otrzymuje skargę w sprawie tych pogróżek. Kilka dni później, 7 maja 1977 r. w bramie przy ul. Szewskiej 2 znaleziono ciało Pyjasa. Z dostępnej wiedzy i ostatnich ustaleń z zamkniętego śledztwa, prokuratorzy IPN nie wykluczyli udziału osób trzecich. Śmierć nastąpiła w wyniku upadku z wysokości, ale nie wykluczono inspiracji SB. W postanowieniu o umorzeniu postępowania wskazano, iż „nie ma przeszkód do przyjęcia wersji, że Pyjas mógł zostać wypchnięty przez balustradę klatki schodowej przez funkcjonariuszy SB lub osoby działające z ich inspiracji”.