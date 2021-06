Dr Jordan: stworzył pierwszy w Polsce publiczny ogród ćwiczeń, przywiózł pierwszą futbolówkę. Dziś zapomniany?

Zauważył on, że grobowiec rodzinny, w którym spoczywa dr Jordan na Cmentarzu Rakowickim, niszczeje. Podkreślił też, że Henryk Jordan "to przepiękna postać zasługująca na przywrócenie mu miejsca na podium wielkich Polaków, z której miasta Przemyśl i Kraków mogą być dumne".

"Większość wie, kim był Janusz Korczak, ale nie mniej piękną postacią, która charakteryzuje się ogromną miłością do dzieci, jest dr Jordan. To nie tylko zabawa, ale wychowanie, opieka i nauka patriotyzmu, w co angażował się całym sobą. Powiedziałbym tak: Pokażcie mi dziś lekarza tej klasy i wielkości!" - napisał w liście do nas pan Jerzy Wojciechowski.

Czy dr Jordan jest postacią zapomnianą w Krakowie? - Nie do końca, ale jednak coś na rzeczy jest. Henryk Jordan na pewno zdecydowanie zasłużył na to, by o nim częściej mówić - przyznaje dr Piotr Hapanowicz, kierownik oddziału Pałac Krzysztofory Muzeum Krakowa.

Już od czasów szkoły średniej uczył się w różnych miejscach, w tym w Trieście. Już w czasach gimnazjalnych znany był z działalności patriotycznej. Studia medyczne rozpoczął w Wiedniu, potem kształcił się w Krakowie. Po studiach wyjechał najpierw do Berlina, a następnie do Nowego Jorku, gdzie początkowo zarabiał grając na fortepianie w restauracjach oraz jako akompaniator na zajęciach gimnastycznych dla dziewcząt. W USA prowadził swoją praktykę ginekologiczną, a następnie jako wzięty położnik założył w Nowym Jorku szkołę położnych. Odbył praktykę lekarską m.in. w Niemczech i w Szwecji.

Prekursor wychowania fizycznego

Nie pozostał na stałe na obczyźnie, wrócił do Polski, do Krakowa. Tu również dał się poznać jako świetny lekarz, z ogromną wiedzą i wyczuciem w podejściu do pacjenta. Bezpłatnie leczył ubogich. Ponadto został wykładowcą i przechodził kolejne szczeble kariery naukowej na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był współautorem pierwszego nowoczesnego tomu podręcznika położnictwa dla uczniów i lekarzy. Jako pierwszy w Krakowie wprowadził zasadę, że narzędzia chirurgiczne używane przy porodach muszą być aseptyczne - co wcale nie było wówczas oczywiste.

Od 1881 r. aż do śmierci, czyli przez 26 lat był rajcą miasta Krakowa, a przez kilka lat także posłem z okręgu krakowskiego na galicyjski Sejm Krajowy we Lwowie. Jako członek Rady Miejskiej Krakowa podjął starania o wprowadzenie nauki higieny w seminariach nauczycielskich. Początek kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w Polsce - to jego zasługa. Doprowadził też do tego, że we wszystkich szkołach średnich w Krakowie pojawili się lekarze szkolni, a także obowiązek zajęć obecnego wu-efu.