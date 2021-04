Drzewka ozdobne do ogrodu. Iglaste, liściaste, szybko rosnące, na pniu - które wybrać podczas aranżacji ogrodu przydomowego? [ZDJĘCIA] 22.04

Drzewka ozdobne do ogrodu - które wybrać? Jakie drzewka i krzewy będą najlepiej pasować do wiosennego ogrodu?

Drzewka ozdobne, choć same w sobie są bardzo okazałe, powinny stanowić tło i dopełnienie pielęgnowanego na wiosnę ogrodu. Odpowiednio wybrane, posadzone i zaaranżowane mogą zdobić nasz ogród przez wiele lat. Dlatego też warto wybrać takie, które będą odpowiadać naszym preferencjom i gustom. Dzięki prawidłowemu wyborowi drzewek i krzewów ozdobnych, w kolejnych lata nie będziemy musieli przejmować się ich przesadzaniem. A jeśli zamarzy nam się zmiana koncepcji przydomowego ogródka, wystarczy, że wybierzemy inne kwiaty - drzewa i krzewy pozostaną, czyniąc reszcie roślin wspaniałe tło.

To właśnie od drzewek ozdobnych powinniśmy zacząć aranżację naszych ogrodów. Pamiętajmy, że każde drzewko ma swoje własne wymagania, zarówno stanowiskowe, jak i glebowe, zatem zanim zaczniemy wybierać rośliny, poczytajmy dokładnie o ich pielęgnacji. W sklepach ogrodniczych można kupić drzewa ozdobne w doniczkach, szczepione na pniu i gotowe do zagnieżdżenia w ziemi. Ich ceny, w zależności od gatunku wahają się w przedziale od 20 do 150 zł.