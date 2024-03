Duże korki w Krakowie, a na dokładkę wypadek w Mogilanach na zakopiance Piotr Rąpalski

Pogoda nie dopisuje, mokro i ślisko na drogach. A do tego już mamy pierwsze poważne utrudnienie na drodze dojazdowej do Krakowa. W Mogilanach doszło do wypadku z udziałem dwóch aut. Jeden pas w kierunku Krakowa jest zablokowany. Tworzy się zator. Samochody wloką się też przez A4 - od Swoszowic po Piekary. Mocno przykorkowana Opolska i 29 Listopada. Podobnie Kamieńskiego i Nowohucka.