Duże utrudnienia w ruchu przy Jubilacie w Krakowie. Na Alejach i w okolicy tworzą się ogromne korki

– Będziemy robić wszystko, by utrudnienia w tej części miasta zakończyły się możliwie jak najszybciej. Postaramy się skończyć tam prace do końca sierpnia – deklarował Wiesław Nowak, prezes Grupy ZUE, która wykonuje prace na ulicach Kościuszki i Zwierzynieckiej.

Zmiany na skrzyżowaniu Krasińskiego – Kościuszki – Konopnickiej:

Zmiany na skrzyżowaniu Królowej Jadwigi – Księcia Józefa – Kościuszki:

Przypomnijmy, że przebudowa ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku. Mówiono wtedy, że roboty zakończą się w sierpniu 2024 rok. Wykonawca, czyli Grupa ZUE, wystąpił jednak do miasta z wnioskiem o aneks terminowy.

Ustalono, że ulicę Zwierzyniecką wykonawca spróbuje oddać do użytku do końca sierpnia. Jeżeli chodzi o ulicę Kościuszki, to ma zrobić wszystko, aby była gotowa do około połowy grudnia. Wiele zależeć będzie jednak od warunków pogodowych pod koniec roku.