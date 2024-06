Problemy z przebudową ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. Ile jeszcze mieszkańcy poczekają na otwarcie tych ulic?

- Ulicę Zwierzyniecką będziemy chcieli oddać do użytku z końcem sierpnia. W tym czasie powinno zostać także wykonane torowisko przecinające Aleje Trzech Wieszczów i na nich też z końcem wakacji powinny się zakończyć utrudnienia. Jeżeli chodzi o ulicę Kościuszki, to zrobimy wszystko, aby była gotowa do około połowy grudnia. Wiele zależeć będzie jednak od warunków pogodowych pod koniec roku - informuje Wiesław Nowak, prezes grupy ZUE.

Jeżeli chodzi o modernizację torowiska przecinającego Aleje, to ma się rozpocząć ok. 22 czerwca. W związku z tym przejazd w rejonie Domu Handlowego "Jubilat" na linii Aleje - most Dębnicki zostanie ograniczony. W obu kierunkach samochody będą mogły tam przejeżdżać tylko po jednym pasie.

Przebudowa ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku. Mówiono wtedy, że roboty zakończą się w sierpniu 2024 rok. Wykonawca, czyli grupa ZUE S.A., wystąpił jednak do miasta z wnioskiem o aneks terminowy.