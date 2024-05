Postęp na budowie północnej obwodnicy Krakowa. Jest już pół jezdni w tunelu pod Zielonkami. Zobaczcie zdjęcia!

Północna obwodnica (w ciągu drogi ekspresowej S52) będzie miała długość 12,3 km i dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej z nich. Węzły drogowe połączą ją z istniejącym układem komunikacyjnym, a 20 km dróg dojazdowych pozwoli na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości. Do węzła Modlnica dobudowane zostaną cztery łącznice.

Przewidywany termin oddania Północnej Obwodnicy Krakowa do użytku to wrzesień 2024 roku. POK ma się połączyć z trasą S7 na odcinku Kraków-Widoma, ale tam postęp prac nie jest tak zaawansowany, więc stanie się to później, już po otwarciu północnej obwodnicy dla kierowców.