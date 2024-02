Dwa lata pomocy humanitarnej na Ukrainie. Polska Misja Medyczna z Krakowa podsumowuje: ok. 15 mln osób wciąż w potrzebie

Misja Obserwacyjna ONZ ds. Praw Człowieka podaje, że tylko w styczniu zginęło lub zostało rannych co najmniej 641 cywilów . Jest to wzrost o 37 proc. w porównaniu z liczbą ofiar cywilnych odnotowanych w listopadzie 2023 roku. Pomocy potrzebującym nie ułatwiają uderzenia w infrastrukturę cywilną - od 24 lutego 2022 roku WHO potwierdziło ponad 1500 ataków na opiekę zdrowotną.

Zbombardowane szpitale, ciężka sytuacja na froncie

- Część szpitali, do których wysyłamy pomoc, została przez te dwa lata trafiona rakietami – mówi Małgorzata Olasińska-Chart, dyrektor programu pomocy humanitarnej w Polskiej Misji Medycznej – To utrudnia pracę lekarzy, wpływa na zdrowie pacjentów, czasami opóźnia dostawy sprzętu medycznego, ale nigdy nie zatrzymuje naszej pomocy. Przekazaliśmy Ukrainie 5 w pełni wyposażonych ambulansów, wsparliśmy medyków i pacjentów także 120 transportami medycznymi. Dostarczyliśmy również sprzęt do ponad 80 szpitali.

W najtrudniejszej sytuacji są osoby, którym niełatwo jest opuścić tereny zagrożone ostrzałami czy bliskie linii frontu. Niemal 25 proc. mieszkańców Ukrainy to ludzie powyżej 60. roku życia. Problemy z przemieszczaniem się mają też inne grupy wrażliwe - jak osoby z niepełnosprawnościami czy kobiety w ciąży. To właśnie do tych najsłabszych powinna być najpierw kierowana pomoc humanitarna i medyczna. Dlatego Polska Misja Medyczna od pierwszych dni wojny wspiera oddziały neonatologiczne, szkoląc personel medyczny i dostarczając mu sprzęt do ratowania kobiet i noworodków – skorzystały już z niego tysiące najmłodszych. Osoby starsze otrzymują z kolei pomoc niedaleko linii frontu.