Dwa wypadki w powiecie oświęcimskim. Zderzenie osobówki z motocyklem w Bulowicach i trzech aut w Zasolu [ZDJĘCIA]

Dwa zdarzenia na drogach powiatu oświęcimskiego

W ciągu niespełna dwóch godzin na drogach powiatu oświęcimskiego doszło do niebezpiecznych zdarzeń. Najpierw na ul. Łęckiej w Zasolu (gm. Brzeszcze) ok. godz. 16.30 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe. Szczęśliwie nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Drugie zdarzenie z udziałem osobówki i motocykla miało miejsce na ul. Zacisze w Bulowicach (gm. Kęty) krótko po godz. 18. Tutaj także skończyło się na udzieleniu przez służby ratunkowe pomocy na miejscu.