Dwie osobówki zderzyły się w miejscowości nieopodal Limanowej

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

Niemal w samo południe służby ratownicze zostały powiadomione o zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Jodłownik.

Oficer dyżurny Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej zadysponował do akcji ratowniczej Ochotniczą Straż Pożarną działającą w Jodłowniku. Skierował tam również jedną rotę z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Limanowej.

Jadący oplem zafirą i fiatem bravą, bo właśnie takie auta zderzyły się na drodze powiatowej w Jodłowniku, mieli wiele szczęścia. Chociaż obydwa samochody zostały uszkodzone, to jednak żadna z osób, znajdujących się w tych pojazdach w chwili zderzenia, nie ucierpiała tak dotkliwie, by musiała trafić do szpitala.

Przyczyny i okoliczności przykrego zdarzenia drogowego w Jodłowniku ustala policja.