Dwujezdniowa zakopianka tylko do Nowego Targu. Korki w sezonie zostaną Marcin Szkodzinski

Zakopianka Rdzawka-Nowy Targ GDDKiA

Jesienią 2024 oddany do użytku ma zostać dwujezdniowy odcinek ekspresowej zakopianki pomiędzy Rdzawką, a Nowym Targiem. Modernizacja drogi między Nowym Targiem, a Zakopanem zakład stworzenie trzypasmowej drogi, z czego pas środkowy ma służyć do lewoskrętu. To oznacza, że korki zostaną, tylko przesunął się trochę dalej. Alternatywą mają być połączenia kolejowe.