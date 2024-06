Dyskusja o koniach z Morskiego Oka nie cichnie. Górale chcą zmiany ustaleń. “Zostało to przyjęte bez przemyśleń”

- Komisja weterynaryjna zawnioskuje o zmianę tego ustalenia. Lekarze weterynarii rekomendują, że to wystarczy aby koń uspokoił tętno i wracał na dół. Koń wracając w dół nie bierze na siebie takiego ciężaru, bo przejmują to hamulce. Koń zbiegając z góry tylko kieruje wozem - zaznacza starosta.

Z ponownym skróceniem przerwy nie zgadzają się przedstawiciele organizacji pro-zwierzęcych. Zarzucają lekarzom weterynarii stronniczość.

- W ubiegłym roku spoczynkowy parametr tętna miało przekroczony prawie 50 procent koni, a oddechu – 290 zwierząt na 291 przebadanych. Tegoroczne wyniki, choć jeszcze niepodliczone, wskazują na podobne wartości - informują przedstawiciele VIVY i dodają - Stąd nasz postulat, przyjęty na spotkaniu z ministrą Pauliną Hennig-Kloską, żeby doraźnie przerwę wydłużyć do 60 minut, aby parametry krążeniowo-oddechowe zwierząt po kursie do góry wróciły do normy przed kolejną pracą. Podczas spotkania ten postulat został jednogłośnie zaakceptowany i zapisany jako jeden z punktów porozumienia „okrągłego stołu” a co za tym idzie wpisany do nowego regulaminu. Jednak przedstawiciel fiakrów i przedstawiciele TPN w komisji zakwestionowali to ustalenie i próbują wrócić do 20-minutowego odpoczynku dla koni. My oczywiście się na to nie zgadzamy i już 14 czerwca napisaliśmy obszerną skargę na postawę części komisji do Ministerstwa Klimatu i Środowiska - tłumaczy Anna Zielińska.