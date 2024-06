"Dzień dziecka z Gazetą Krakowską" w Wadowicach. W kinie Centrum Kultury na dzieci czekał film "Operacja: Człowiek w czerni". Zobacz zdjęcia

Przejdź do galerii i zobacz fotorelację z kina:

Ten "nasz" Dzień dziecka zorganizowaliśmy trochę wcześniej, niż wskazuje kalendarz, bo 29 maja. Przed godz. 12 hall Wadowickiego Centrum Kultury zaczął wypełniać się młodymi widzami. Szli na film "Operacja: Człowiek w czerni". Była to kolejna edycja "Dnia dziecka z Gazetą Krakowską", corocznej imprezy dla uczniów z Wadowic i okolic, której głównym punktem był pokaz filmu.

Kino Centrum w Wadowicach wypełnione po brzegi

Widownia kina zapełniła się do ostatniego miejsca. Kilkaset dzieci z wadowickich szkół wraz z nauczycielkami przyszło we wtorek 29 maja do kina w Wadowickim Centrum Kultury z nami świętować Dzień dziecka. - Mamy dwa w jednym: film i wolne od nauki - śmiał się jednej z uczniów.

Dodatkową atrakcją był poczęstunek, jaki nasi partnerzy przygotowali dla dzieci: paluszki, chrupki, ciasteczka.

Dzień dziecka z Gazetą Krakowską w kinie w Wadowicach

- Bardzo lubię ten dzień. To niesamowite widzieć tyle zadowolonych dzieciaków, które swoim śmiechem zarażają innych - mówi Anna Pająk z Gazety Krakowskiej, która zorganizowała wydarzenie.