Dziś kluczowa decyzja dla Krakowa! Wszystko będzie jasne

- Siłownie: Aktualnie co drugie miejsce, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc. Strefa Żółta - 1 osoba na 7 mkw

- Wesela i inne uroczystości "rodzinne": Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Strefa Żółta - 100 osób, z wyjątkiem obsługi

Przypomnijmy, że ostatnia aktualizacja powiatów, które znajdują się w strefach żółtych i czerwonych, miała miejsce tydzień temu. W tedy jeszcze nie pojawił się wśród nich Krakowów, ale znalazł się na liście alertów. Resort zdrowia w ubiegłym tygodniu przyznawał, że Kraków jest blisko strefy żółtej i jeśli dynamika zachorowań się utrzyma, to za tydzień już do strefy żółtej trafi. Do strefy czerwonej trafił natomiast powiat nowotarski.