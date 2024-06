Ekipy filmowe na Starym Mieście. Utrudnienia dla kierowców. Zmiany w komunikacji publicznej Jolanta Białek

fot. Jan Graczyński/materiały UMK

W dniach 3-6 czerwca w kilku miejscach centrum Krakowa, na Starym Mieście, realizowane będą zdjęcia do filmów, m.in. do „Der Palast 2”. Spowoduje to czasowe utrudnienia dla mieszkańców i kierowców. Wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu i przejazdach komunikacji publicznej.