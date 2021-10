Energylandia spodziewa się w tym roku 2 mln gości. Park rozrywki ma być czynny przez cały rok. Przed nami Zimowe Królestwo [ZDJĘCIA] Sławomir Bromboszcz

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze w tym roku odwiedziło już ponad 1,8 mln gości, a to jeszcze nie koniec, bo w tym roku to miejsce czynne będzie aż do 23 grudnia. Wszystko wskazuje zatem, że przekroczona zostanie bariera 2 mln osób. Energylandia zdradziła już, jakie nowości czekać będą na gości w przyszłym sezonie.