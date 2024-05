Escapetruck na Rynku w Olkuszu. Edukacyjny projekt dotyczący przeciwdziałaniu handlu ludźmi

Po raz drugi w Polsce, w 11 miastach (Wrocław, Opole, Lubliniec, Katowice, Rzeszów, Stalowa Wola, Lublin, Chełm, Świdnik, Biała Podlaska oraz Olkusz) zaplanowano organizacje wydarzeń w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi (17-29 maja 2024). Inicjatywa ruszyła w 2023 roku, jako projekt holenderskiej policji wspólnie z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Polsce i Uniwersytetem Wrocławskim, a także polską Policją i Strażą Graniczną w trzech miastach w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.

W Olkuszu to wydarzenie rozpocznie się na olkuskim Rynku w godzinach rannych. Do projektu zaangażowano grupy uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 16 lat. Uczestników czeka skłaniające do refleksji doświadczenie. Poznają oni prawdziwe historie ofiar handlu ludźmi w Polsce, którym udało się wydostać z rąk oprawców dzięki skoordynowanej pracy i pomocy służb.

Jak wydostać się z potrzasku? To zadanie dla młodzieży w stylizowanej grze

Uczniowie przystąpią do gry zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Na naczepie pojazdu ciężarowego Escapetruck zostały stworzone pomieszczenia imitujące warunki życia osób, które padły ofiarą handlu ludźmi. Można spodziewać się tam nieprzyjemnych dźwięków oraz zapachów i poczuć się jak w potrzasku. Zadaniem młodzieży będzie rozwiązywanie zagadek interaktywnych, które umożliwiają wydostanie się z pomieszczeń. Działania wymagają współpracy w grupie i logicznego myślenia. Dzięki uczestnictwu w grze stylizowanej na escape room młodzież pozna możliwe zagrożenia związane z handlem ludźmi i dowie się jak zachować czujność, aby nie stać się ofiarą tego procederu.

Uczestnicy stylizowanej gry muszą pomyśleć, jak się wydostać z niewoli. Potrzebne do tego są; praca zespołowa i logiczne myślenie Joanna Urbaniec

Wyzwanie pomoże również zrozumieć, z jakim dramatem mierzą się osoby, które padły ofiarą handlu ludźmi. Przedstawiciele służb i instytucji zaangażowanych w projekt edukacyjny będą prowadzić przy swoich stanowiskach promocyjnych działania profilaktyczne. Młodzież, mieszkańcy i zainteresowani będą mogli usłyszeć wiele cennych uwag i wskazówek na temat tego zagrożenia.