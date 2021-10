Facebook nie działa. Wielka awaria nie tylko Facebooka, ale też Messengera, Instagrama i WhatsAppa [4.10.2021]

Dlaczego Facebook nie działa?

Tego jeszcze nie wiemy. Gigant nie podał do tej pory przyczyn usterki. Wiadomo, że jedni użytkownicy mają problem już na etapie logowania się do aplikacji, inni zgłaszają kłopoty z dodawaniem postów i zdjęć. Awaria trwa i wiele wskazuje na to, że jest globalna.

Nie da się zalogować

Myślałam, że to wina internetu do czasu aż nie ogarnęłam, że każda aplikacja mi działa poza messengerem i facebookiem... Oby ten psikus za długo nie potrwał....

- to tylko niektóre z opinii użytkowników serwisu.