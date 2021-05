Fatalna pogoda w Małopolsce. W Tatrach może znów spaść śnieg. Jak wygląda stan rzek? [MAPY, PROGNOZY]

Pogoda w Małopolsce na dziś, 18 maja

- Na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu początek tygodnia (poniedziałek i wtorek) przyniesie wzrost zachmurzenia do całkowitego i opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym - podkreśla IMGW.

"We wtorek na południowym wschodzie kraju zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. W ciągu doby może spaść do 50 mm opadu. W Tatrach opady śniegu dające przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 do 10 cm oraz porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Na pozostałym obszarze kraju zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 14°C na zachodzie do 20°C na wschodzie. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h" - czytamy na stronie IMGW.