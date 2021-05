Fatalny stan szyn w Krakowie. Urzędnicy koncentrują się na... reagowaniu na awarie

- Torowisko zostanie wbudowane w nawierzchnię betonową (zamiast mniej trwałej, tradycyjnej asfaltowej) – co ma rozwiązać problemy jakie występują w miejscach, gdzie na węzłach jest duże natężenie ruchu również samochodów i autobusów (nawierzchnia asfaltowa w tych newralgicznych punktach szybko się krusz, pęka, powstają dziury itd). Zastosowanie tej technologii będzie wymagało odczekania 21 dni (wiązanie betonu), przed dopuszczeniem do ruchu pojazdów. Jeśli nowe rozwiązanie się sprawdzi, będzie stosowane w podobnych miejscach - przekonują urzędnicy miejscy.

W tym samym czasie, gdy trwać będą prace na torowisku w ul. Lubicz, kolejarze planują przeprowadzić renowację wiaduktu nad tą ulicą. - Do końca czerwca wykonawca będzie odnawiał konstrukcję obiektu. W tym czasie mogą występować zmiany w organizacji ruchu - zamykanie chodników i jezdni po jednej lub drugiej stronie ulicy. Ruch drogowy będzie sterowany ręcznie - zaznaczają w PKP PLK.

Tymczasem urzędnicy miejscy od wielu lat nie potrafią rozwiązać innych problemów komunikacyjnych w mieście, przez które regularnie cierpią pasażerowie. Chodzi przede wszystkim o sytuację na ul. Kościuszki, gdzie wciąż, regularnie, nawet kilka razy dziennie wybrzuszają się szyny, powodując wstrzymanie ruchu tramwajowego.

W czwartek, po kolejnej awarii torowiska, przez kilka godzin prowadzona była wymiana odcinka szyny na skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki z al. Z. Krasińskiego (wprowadzono m.in. zawężenie jezdni dla pojazdów jadących w kierunku mostu Dębnickiego, co doprowadziło do dużych korków). Ale to tylko drobny remont, których w ostatnich latach już było kilka. I - co znamienne - w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa sami przyznają, że "nie zapewniły one działania torowiska bez awarii w dłuższej perspektywie - jest na tyle osłabione, że wzmocnienie jednego odcinka powoduje dociążenie innego, stąd dochodzi do awarii".