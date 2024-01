Ferie w Małopolsce. Termy Gorce najbliżej Krakowa, a także Nowego Sącza. Wody termalne przyczyniły się do rozwoju gminy Niedźwiedź Joanna Mrozek

Jedyne takie miejsce w regionie sądeckim i limanowskim. Z Nowego Sącza czy Krakowa jest bliżej niż na Podhale Termy Gorce Zobacz galerię (37 zdjęć)

Termy Gorce w Porębie Wielkiej działają już od dwóch lat. Po licznych perturbacjach w końcu obiekt zbudowany z inicjatywy powiatu limanowskiego został uruchomiony i przyczynił się do rozwoju gminy Niedźwiedź. Termy Gorce oferują relaks oraz szeroko rozumiane usługi rehabilitacyjne. Znajdują się blisko Gorczańskiego Parku Narodowego. To jedyna taka atrakcja na Limanowszczyźnie, do której blisko jest z Nowego Sącza czy Krakowa, nie trzeba jechać na Podhale.