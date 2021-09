Festiwal kolorów w Bukownie, czyli najpierw „kąpiel” w proszku, a potem w domu. Zabawa była przednia [ZDJĘCIA]

Zobaczcie zdjęcia z festiwalu kolorów w Bukownie

Festiwal kolorów w Bukownie ma już wieloletnią tradycję, z roczną przerwą w 2020 roku, kiedy została odwołana w dobie pandemii koronawirusa.

- Zwykle festiwal kolorów odbywał się na powitanie wakacji, ale tym razem zrobiliśmy go na pożegnanie lata. Jak zwykle impreza była udana. Doskonale bawiły się nie tylko dzieci, ale także młodzież i dorośli - podkreśla Aneta Nielaba, dyrektor MOK w Bukownie.

W Bukownie wyrzut kolorów był co pół godziny

Chmura kolorowego proszku pojawiała się na placu przed urzędem miejskim co pół godziny. Wówczas zebrani mogli zażyć „kąpieli”. Radości było co niemiara. W przerwach między wyrzutami proszku animatorzy dbali o wypełnienie czasu najmłodszym. Nie było mowy o nudzie.

Po takiej imprezie każdy z uczestników musiał wskoczyć do wanny, a ubrania wrzucić do pralki. - Proszek łatwo daje się zmyć. Mówię to z całą odpowiedzialnością, bo sama się w nim „kąpałam”. Nie tak intensywnie, jak w przeszłości, ale jednak tradycja w moim przypadku została podtrzymana - dodaje z uśmiechem Aneta Nielaba.