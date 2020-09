Festiwalowe premiery dokumentalne Millennium Docs Against Gravity w Kinie Pod Baranami

Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce. To również jedyny festiwal filmowy w Europie, który odbywa się jednocześnie w siedmiu różnych miastach. Dokumentalne premiery można oglądać w kinach w Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Katowicach, Bydgoszczy, Lublinie i od 2020 r. Poznań).

Jak co roku, wybrane filmy tegorocznej edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity pokaże Kino Pod Baranami. Pełnometrażowe dokumenty ukazujące spojrzenie na różnorakie fenomeny współczesności będzie można zobaczyć w weekend od 11 do 13 września.

Na ekranach Kina Pod Baranami zagości sześć wyjątkowych dokumentów portretujących zjawiska współczesnego świata. Szczególną rolę w programie przeglądu odgrywać będą kobiety, których zbiorowy portret przedstawia międzynarodowy dokument Yanna Arthus-Bertranda i Anastasii Mikovej. "Kobieta" to wyjątkowy projekt, w którym wzięło udział 2000 bohaterek z aż 50 różnych krajów świata.