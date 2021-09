Fryzury bob ombre i z grzywką. Czy te fryzury znów będą modne w 2022 roku? Bob z grzywką dla włosów krótkich i długich [ZDJĘCIA] an

Bob jest fryzurą idealną - nie dość, że bardzo modną, to do tego uniwersalną. W 2022 roku z pewnością ich popularność nie spadnie. Nic dziwnego, ta fryzura pasuje do większości typów urody! Zobaczcie przykładowe zdjęcia w galerii.