Fundacja Hearty. Projekt edukacyjny „CompleteIT”. Pomogą dzieciom i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych

Czy wiecie, że w 2030 roku powstanie 60% nowych stanowisk pracy? My już to wiemy, dlatego inwestujemy i kształcimy młode talenty w kompetencjach przyszłości - mówi Alicja Magiera-Bąk, Członek Zarządu Fundacji Heart.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie miejsc pracy dzieciom i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych i uczęszczającym na świetlice środowiskowe. Będzie to możliwe poprzez naukę odpowiednich umiejętności. W projekcie weźmie udział - oprócz zespołu fundacji - 9 wolontariuszy-pracowników firmy @Avantida.

- Bardzo ciesze się, że podjęliśmy się tego dzieła pomocy i ufam, że sposób, w jaki to realizujemy pozwoli robić nam to na wysokim poziomie. Z doświadczenia wiem, że aby zostać dobrym programistą trzeba sporo czasu i pracy, ale też silnej woli i cierpliwości. Mam nadzieję, że uda nam się przekazać to wszystko, czego potrzeba. Oby udało nam się "zapalić gwiazdę" - pomóc komuś wejść na ścieżkę do kariery specjalisty IT - podkreśla Grzegorz Pawłowski - Software Engineer z firmy Avantida.