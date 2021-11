Futrzana czapka z orzełkiem i kalesony specjalne. Wojsko sprzedaje świąteczne zestawy na zimę OPRAC.: Małgorzata Mrowiec

Agencja Mienia Wojskowego zaprasza na szczególne zakupy w swoim sklepie internetowym. Z myślą o tych, którzy szukają oryginalnych prezentów, AMW po raz kolejny przygotowała świąteczne zestawy z wojskowymi ubraniami i wyposażeniem. W e-sklepie na nabywców czekają dwa takie zestawy: jeden na ciepłą, drugi na chłodną zimę. Ceny - od 67 do 106 zł. Dzięki zakupom w zestawie można zaoszczędzić do 19 zł. Promocja ruszyła 16 listopada i potrwa do wyczerpania zapasów. Zyski ze sprzedaży Agencja jak zawsze przekaże na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.