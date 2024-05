Gala Laureatów 17. Małopolskiego Festiwalu Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” w Bochni - wyniki i zdjęcia

W piątkowy wieczór 24.05.2024 ogłoszono Laureatów integracji malowanej dźwiękiem. Wcześniej uczestnicy wzięli udział w warsztatach i przesłuchaniach, które ostatecznie wyłoniły zwycięzców. Uczestników oceniało jury w składzie: Anna Rusowicz (przewodnicząca), Anna Dymna, Grażyna Łobaszewska, Justyna Steczkowska, Janusz Radek i Maurycy Polaski. Do festiwalu uczestników kwalifikował Marek Piekarczyk.

Jak mówiła Anna Rusowicz podczas ogłaszania werdyktu, poziom uczestników i festiwalu z roku na rok jest coraz wyższy, więc i wybór nie jest łatwy. Jednak co do zwycięzców jurorzy byli niemal jednomyślni.

- To wyjątkowe święto, to festiwal pełen wzruszeń. Byłam tutaj pierwszy raz i nie sądziłam, że będzie aż tak pięknie. Tu można zobaczyć prawdziwą integrację ludzi, którzy mają serce dla drugiego człowieka. Wiele duetów nadaje się wprost na scenę The Voice Poland – powiedziała podczas jednego z wywiadów, Justyna Steczkowska.