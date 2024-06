Galicyjskie Targowisko Instrumentów w Szymbarku, czyli wszystko o tworzeniu i muzykowaniu. Takich dźwięków nie słyszeliście zapewne nigdy

Kilkudziesięciu budowniczych prezentuje dzisiaj cuda i cudeńka, które powstają w ich pracowniach. To instrumenty, o których można opowiadać godzinami: tradycyjne i lutnicze, historyczne i współczesne, rekonstruowane i autorskie, spod dłuta i drukarki 3D.

- O brzmieniach zadziwiających, zachwycających i koncertowych. Można instrumentu dotknąć, posłuchać, na instrumencie zagrać, do środka instrumentu zajrzeć i twórcę o szczegóły wypytać – zachęcają organizatorzy.

Na Targowisku spotkamy twórców rodzimych, doskonale znanych, jak choćby rodzinę Maliszów czy Katarzynę Bednarz, ale też tych, którzy do Szymbarku przyjechali z innych części kraju.

Wkrótce pełna relacja z wydarzenia.