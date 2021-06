Garbarnia Kraków. Nadwiślanka Nowe Brzesko najlepsza w piłkarskim turnieju z okazji 100-lecia "Brązowych" [ZDJĘCIA]

W turnieju wzięło udział osiem zespołów (w tym dwa gospodarzy) z siedmiu klubów, które w tym roku świętują swe stulecie. Rywalizowały one w dwóch grupach systemem "każdym z każdym". Po dwa najlepsze awansowały do Ligi Mistrzów, a po dwa pozostałe do Ligi Europy. Pierwsza czwórka walczyła o końcowy triumf, a druga o miejsca pięć-osiem.

- Cieszymy się, że kluby pozytywnie zareagowały na nasze zaproszenia i wzięły udział w dzisiejszych rozgrywkach. Udało nam się licznie zorganizować ten turniej, a do Krakowa dotarły drużyny z Myślenic, Kęt, Gorlic. Najważniejsza w tego typu inicjatywach jest dobra zabawa i popularyzacja piłki nożnej wśród najmłodszych – powiedział koordynator ds. szkolenia młodzieży Stanisław Śliwa.

Końcowa klasyfikacja turnieju U-9