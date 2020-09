Radosław Kanach miał wielkie plany, ale musi je na razie odłożyć

Radosław Kanach to jeden z kilku wielkich pechowców w Cracovii. Ledwo co zaczął się sezon, a on poszedł na L-4. Miał wielką szansę na to, by po powrocie z rocznego wypożyczenia do Sandecji, wreszcie regularnie grać w ekstraklasie. Niestety, plany trzeba odłożyć na później.