Gdzie pojechać na wycieczkę jednodniową z Krakowa? Poznaj nasze Malediwy, Carcassonne czy Baden-Baden. Te miejsca trzeba znać [ZDJĘCIA] Karina Czernik

Nie trzeba wydawać kroci i planować długich wyjazdów, by zażyć odpoczynku w malowniczych miejscach. Dwie godziny drogi od Krakowa wystarczą, by zobaczyć polskie Carcassonne, odpocząć w miejscowości przypominającej niemieckie Baden-Baden czy wylegiwać się na piasku u brzegu lazurowej wody w Parku Gródek w Jaworznie, zwanym polskimi Malediwami. Jeden dzień wystarczy, by na nowo zachwycić się urokami polskich krajobrazów. Sprawdź!