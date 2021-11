Gm. Rzezawa. 26-letni strażak wyciągnął starsze małżeństwo z płonącej kuchni, prawdopodobnie ratując życie staruszków [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w piątek 12.11.2021 w Bratucicach (gm. Rzezawa). Ok. godz. 9.50 w kuchni w jednym z domów wybuchł pożar, zajmując m.in. podłogę i kanapę. Co gorsza, starsza kobieta, przygotowująca posiłek, doznała poparzeń w okolicy twarzy.

Świadkiem tej sytuacji był strażak z OSP Bratucice, mieszkający po sąsiedzku. Zauważył dym wydobywający się przez uchylone okno i ruszył na pomoc starszemu małżeństwu w wieku ok. 80 lat, wynosząc ich z płonącej kuchni na zewnątrz. 79-latka z obrażeniami twarzy i dróg oddechowych została zabrana do szpitala.

Koledzy z jednostki chwalą postawę 26-letniego strażaka. - Będąc świadkiem całego zajścia bez wahania wszedł do domu, w którym był pożar i wyciągnął osoby poszkodowane. Nasz strażak wszedł tam po cywilu. Znalazł się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie - mówi Seweryn Korcyl z OSP Bratucice.