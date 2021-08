Wola Nieszkowska. Pies utknął w przepuście, wydobyli go strażacy. Zwierzęciu nic się nie stało [ZDJĘCIA] Paweł Michalczyk

Do nietypowej interwencji zostali wezwani strażacy w Woli Nieszkowskiej (gmina Bochnia). Na jednej z posesji pies wszedł do przepustu i nie mógł z niego wyjść. Na szczęście, z pomocą druhów OSP udało się go wydobyć. Zwierzę było całe i zdrowe.