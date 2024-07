Gmina Przeciszów stara się nawiązać współpracę z czeskim Bruntalem. Samorządowcy obu stron mają za sobą robocze spotkanie

Gmina Przeciszów kilka lata temu starał się nawiązać współpracę partnerską z jednym ze słowackich miast. Proces przerwała pandemia Covid-19 i temat upadł.

- W poszukiwaniu partnera spoglądamy za naszą południową granicę, aby łączyła nas także bliskość geograficzna – tłumaczy Tomasz Kosowski, wójt Przeciszowa.

O nawiązaniu kontaktu z czeskim Bruntalem, jak podkreślają w urzędzie w Przeciszowie, zdecydował przypadek. Przeciszów co roku urządza plenery malarskie. Wiosną wzięła w nim udział czeska artystka Ruzena Urbanova. To dzięki niej doszło do pierwszych kontaktów samorządu Przeciszowa z włodarzami czeskiego Bruntala.

Warto dodać, że po plenerze malarskim, czeska artystka miała wystawę swoich prac w Przeciszowie w kwietniu 2024, a także poprowadziła warsztaty dla dzieci. Dyrektor biblioteki z Przeciszowa zauroczył się czeskim Bruntalem odwiedzając to miasto po odbiór prac na wystawę w swojej placówce.