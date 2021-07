Gmina Wolbrom. Krok od tragedii. Potencjalny drogowy zabójca wpadł w ręce policji. Miał ponad 3 promile alkoholu!

Jak wstępnie ustalili policjanci, kierowca seata włączał się do ruchu i wymusił pierwszeństwo przejazdu na kierowcy opla. Kierowca opla, chcąc uniknąć zderzenia z seatem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w betonowy mostek.

Na szczęście zarówno kierowca opla, jak i jego pasażerka, nie ponieśli obrażeń. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 55-latka, który kierował seatem. Badanie wykazało, że miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Okazało się również, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

- Kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub też pod wpływem środków odurzających, jest przestępstwem – przypomina Katarzyna Matras, rzecznik prasowy olkuskiej policji. - Grozi za to kara do 2 lat pozbawienia wolności. Jeśli pijany kierowca lub odurzony narkotykami, jest sprawcą śmiertelnego wypadku drogowego lub powodującego ciężkie uszkodzenie ciała, może trafić do zakładu karnego na 12 lat.