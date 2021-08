Gminy od Trzciany po Dąbrowę Tarnowską wybudują tanie mieszkania na wynajem. Za inwestycje odpowiadać będzie spółka z siedzibą w Brzesku

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to nowy program Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii adresowany do samorządów. Jego ideą jest budowa osiedli mieszkaniowych z lokalami na długoterminowy najem, z możliwością dopłat do czynszu. Projekt powstał z myślą o młodych ludziach, nieposiadających zdolności kredytowej, aby zaciągnąć pożyczkę na zakup mieszkania.

- W naszej gminie są rodziny, które od dawna czekają na takie mieszkania. Z różnych przyczyn nie wszystkich stać na zaciągnięcie kredytu na własne mieszkanie, a ten projekt daje szanse wynajęcia ich na atrakcyjnych warunkach - mówi Krzysztof Kaczmarski, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Stolica Powiśla to jeden z samorządów który przystąpi do projektu.

Gminy to prawie nic nie kosztuje

W ramach SIM siedemnaście gmin ma powołać spółkę, która zajmie się budową mieszkań na terenach każdego z samorządów-założycieli.