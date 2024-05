Gorlice mają na budowę bloku komunalnego przy ul. Korczaka niespełna 19 mln zł. Są znane oferty w przetargu

- Będzie to budynek sześciokondygnacyjny z 80 mieszkaniami, windą, a także miejscami garażowymi i postojowymi - mówi Rafał Kukla, burmistrz Gorlic. - Budynek przy ul. Korczaka zaprojektowany jest na planie dwóch prostokątów w formie litery „L”. Wykonany zostanie metodą tradycyjną, a ogólną kolorystyką nawiązywał będzie do istniejącej zabudowy - dodaje burmistrz.

Na poziomie piwnic będą komórki lokatorskie, pomieszczenia techniczne oraz hala garażowa na 11 miejsc postojowych. Blok wyposażony będzie w windę zapewniającą dostęp do wszystkich pięciu kondygnacji nadziemnych i kondygnacji podziemnej.

Powierzchnia mieszkań to od 27 do 49 m kwadratowych. Każde ma przynależną do lokalu komórką lokatorską. Lokale wyposażone będą w komplet instalacji wewnętrznych. Dodatkowo, na parterze zaprojektowano pięć mieszkań dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Zagospodarowanie terenu wokół budynku przewiduje wykonanie 60 miejsc postojowych, utwardzenie głównych ciągów komunikacyjnych i wewnętrznej drogi dojazdowej z chodnikiem oraz budowę wiaty śmietnikowej. Inwestycja obejmie sieci uzbrojenia podziemnego tj.: elektroenergetyczną, oświetleniową, telekomunikacyjną, wodociągową, ciepłowniczą oraz kanalizację sanitarną i deszczową - dodaje burmistrz Kukla.

W Urzędzie Miejskim w Gorlicach odbyło się otwarcie ofert przetargowych dotyczących budowy bloku. Swoje propozycje cenowe zgłosiło aż sześć firm. Rozpiętość cen jest ogromna, bo między najtańszą a najdroższą ofertą jest pięć milionów różnicy. Jedna z ofert a gorlickiego Hażbudu, jest niższa niż kwota, którą ma do dyspozycji na budowę bloku ma miasto.