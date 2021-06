Gródek nad Dunajcem. Mężczyzny, który postrzelił harcerza w lesie z nielegalnie posiadanej broni palnej, oskarżony o usiłowanie zabójstwa

Do zdarzenia doszło w czwartek (30 stycznia) 2020 roku, około godz. 22. Postrzelony w szyję został 11-letni harcerz z Krakowa, który wraz z grupą przebywał na zimowisku w Gródku nad Dunajcem. Natychmiast wezwano pogotowie i powiadomiono policję. Chłopiec trafił do szpitala, a jego stan był dobry. Po trzech dniach został wypisany do domu. Policjanci szukali osoby, która strzelała z broni. Dokonali oględzin miejsca zdarzenia, przesłuchali harcerzy i ich opiekunów. Przeszukali również budynek szkoły i inne znajdujące się w pobliżu. Zabezpieczyli też nagrania z monitoringu. Bartłomiej P. przyznał się do obecności w lesie i strzału, sam po kilku dniach zgłosił się na policję.

Jak zaznaczał jego obrońca- Klient z internetu dowiedział się, co się stało. Nie miał świadomości, że strzelając w kierunku lasu, kogoś trafił - zaznaczał mec. Karp.