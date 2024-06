Zorganizowana grupa przestępcza dokonała 27 rozbojów i 75 kradzieży na blisko 3 mln zł. Jest akt oskarżenia

Zorganizowana grupa przestępcza działała według schematu

- Działalność grupy rozpoczęła się od typowania miejsc i osób, u których planowano dokonanie rozboju albo kradzieży z włamaniem, a które odbywało się zazwyczaj według ustalonego klucza – informuje prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu. - Kierownictwo bądź sytuowani wyżej w hierarchii członkowie grupy pozyskiwali informacje o osobach zamożnych, prowadzących różne rodzaje działalności gospodarczej. Dokonywane przestępstwa poprzedzone były co do zasady kilkudniową obserwacją terenu i osób.

Jednego z rozbojów członkowie rozpracowanej grupy dokonali w nocy 27 lipca 2018 roku w Nowym Targu.

- Grupa sześciu zamaskowanych mężczyzn przez otwarte okno balkonowe, wychodząc po drabinie, wdarła do miejsca zamieszkania właścicieli jednego z kantorów w Nowym Targu. Mężczyźni stosowali przemoc wobec pokrzywdzonych, grożąc przedmiotem przypominającym broń palną – mówi rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu. - Sprawcy skrępowali pokrzywdzonych przy użyciu taśmy klejącej oraz kajdanek, zmuszając do wydania kluczy oraz kodów do alarmu do kantoru. Po splądrowaniu pomieszczeń mieszkalnych i zabraniu oszczędności oraz biżuterii, kilku ze sprawców, samochodem pokrzywdzonego udało się do kantoru.