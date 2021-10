Gwiazdy w reklamach. To nie były oscarowe role

Może nie pamiętacie, co reklamowały gwiazdy, ale ich kreacje w spotach nie umknęła waszej uwadze. Pedros... a nie, Gajos, Ewelina Lisowska z przebojem wszech czasów, czy nawiązujący do własnego ekranowego wizerunku Krzysztof Ibisz lub Edyta Górniak. Zobaczcie reklamy, w których wzięli udział znani. Czy wyszło im to na dobre?