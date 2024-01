Hiszpańskie pączki churros na tłusty czwartek 2024. Polacy pokochali ich smak. Jak w domu zrobić churros? [PRZEPIS]

Hiszpańskie pączki churros z gorącą Nutellą [PRZEPIS]

Wykonanie W średniej wielkości garnku zagotować wodę, masło, cukier, sól, do momentu roztopienia się masła i rozpuszczenia cukru. Do wrzątku wsypać mąkę wymieszaną z cynamonem, skórką z cytryny, skórką z pomarańczy i ekstraktem z wanilii. Zdjąć z palnika i dokładnie utrzeć masę. Odstawić do wystudzenia. Do wystudzonej masy wbić jajka i dokładnie wymieszać przy pomocy miksera. Ciasto powinno być gładkie i gęste. Przełożyć masę do rękawa cukierniczego z końcówką o kształcie dużej gwiazdki. Rozgrzać olej w dużym garnku. Na olej wyciskać kawałki ciasta o długości około 10 cm, smażyć po 2 minuty z każdej strony. Pączki powinny mieć brązowy kolor. Usmażone wyjąć z oleju i odsączyć na papierowym ręczniku. Przed podaniem oprószyć cukrem pudrem. Nutellę przełożyć do małego naczynia i podgrzewać przez chwilkę w mikrofalówce - tak aby stała się bardziej płynna. Maczać pączki w rozgrzanej nutelli - hmmmm palce lizać! Smacznego! Przepis Ewy Lenczyk-Chmielarskiej

Churros, czyli pyszny hiszpański przysmak [PRZEPIS]

szklanka wody

50 g masła

2 łyżki cukru demerara

szczypta soli

300 g mąki pszennej

1 łyżeczka cynamonu

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

2 średnie jajka

olej do smażenia

drobny cukier do oprószenia

Wykonanie

Do garnka wlać wodę, dodać masło, cukier i sól. Gotować do czasu, aż masło i cukier się rozpuszczą. Do wrzątku dodać mąkę wymieszaną z cynamonem i ekstraktem z wanilii. Następnie zdjąć garnek z ognia i utrzeć ciasto drewnianą łyżką, do czasu aż masa będzie odchodzić od brzegów naczynia. Odstawić ciasto do przestygnięcia.

Do wystudzonej masy dodać jajka, następnie zmiksować dokładni ciasto, tak aby było gładkie i gęste.

W dużym garnku rozgrzać olej. Gotowe ciasto przełożyć do rękawa cukierniczego z końcówką w kształcie gwiazdy. Na rozgrzany olej wyciskać churros. Smażyć około 2 minut z każdej strony. Następnie przełożyć je na talerz wyłożony papierem do pieczenia. Przed podaniem obsypać delikatnie cukrem. Najlepiej smakują z sosem czekoladowym.

Przepis Andżeliki Knop