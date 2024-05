Holi Święto Kolorów ponownie w Krakowie. Zabawa na stadionie w Nowej Hucie

Wiosenny sezon w Krakowie przynosi wiele niespodzianek, a jedną z nich jest właśnie Holi Święto Kolorów. Tegoroczna edycja imprezy zapowiada się barwniej niż kiedykolwiek. Jedyne, co trzeba ze sobą zabrać, by się świetnie bawić, to dobry humor i kilku znajomych. Organizatorzy z kolei zadbali o całą resztę, by było naprawdę... kolorowo!

Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich uczestników, na teren imprezy nie wolno wchodzić z własnymi proszkami.