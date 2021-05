Hutnik Kraków - Motor Lublin. Kibice wrócili na Suche Stawy! ZDJĘCIA boch

Hutnik Kraków – Motor Lublin. 15 maja 2021 roku – to pierwszy mecz rozegrany z udziałem publiczności rozegrany na stadionie na Suchych Stawach od 14 miesięcy. Stęsknieni piłki kibice z Nowej Huty w dopingu nie szczędzili gardeł, niewątpliwie wpływ na to mieli zawodnicy Hutnika, którzy szybko strzelili trzy bramki. Wśród przygotowanych transparentów uwagę zwracały dwa: „Lodzia, czekamy na ciebie w domu” i „Trenerze Leszku, dzięki za awanse”. Pierwszy – z dedykacją dla Przemysława Antoniaka, wychowanka Hutnika, obecnie wypożyczonego do IV-ligowych Wiślan. Drugi – dla trenera Leszka Janiczaka, który z drużyną pracował ponad 4 lata (do grudnia 2020 r.), wprowadzając ją do III i II ligi. Zdjęcia >>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.