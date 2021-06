Hutnik Kraków. Piotr Stawarczyk i Piotr Zmorzyński zostają. Kto jeszcze?

Tak. Z Piotrkiem Zmorzyńskim chcieliśmy załatwić sprawę wcześniej, bo już wczoraj (w niedzielę - przyp. red.) wyjeżdżał na urlop. On chciał wybrać się na ten urlop z czystą głową, a my nie chcieliśmy zwlekać, żeby nie było potem jakiejś niespodzianki, jak wróci. Pozostali zawodnicy są w Krakowie, w tym tygodniu będziemy załatwiać te sprawy.

Piotr Stawarczyk ma ważny kontrakt.

O, to mnie pan zaskoczył.

W umowie była opcja przedłużenia, z której skorzystaliśmy. To znaczy były z Piotrkiem rozmowy, on się wahał, czy jeszcze da radę. Podjął decyzję, że tak i bardzo się z tego cieszymy. Przynajmniej jeszcze w rundzie jesiennej będzie u nas grał. Kontrakt ma do czerwca 2022, ale też rozumiemy go, że zawodnik o takiej ligowej historii chce skończyć grę w piłkę na dobrym poziomie, nie chce łatać dziur, rozmieniać się na drobne. Tak jak mówię - bardzo się cieszymy, że Piotr zostaje z nami.