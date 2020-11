Iga Świątek - kiedy gra? Gdzie oglądać mecz Igi Świątek? WYNIK na żywo stream [transmisja online]

Kiedy Iga Świątek trafi do Alei Gwiazd Tenisa w Krakowie? Magda Grzybowska: Na pewno zasłużyła, ale może warto poczekać

Iga Świątek w Alei Gwiazd Tenisa? To pewne, pytanie brzmi tylko - kiedy? Po zwycięstwie w finale turnieju Rolanda Garrosa tenisistka z Raszyna znalazła się w panteonie polskich sław. O wiele szybciej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Mimo to okazuje się, że na odciśnięcie jej dłoni w Alei Gwiazd w Krakowie prawdopodobnie będziemy czekać aż do zakończenia przez nią kariery. - Może warto poczekać, bo może dokonać jeszcze większych rzeczy. Stać ją na to - uzasadnia Magdalena Grzybowska.